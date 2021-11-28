Haberler Haber Videoları Son dakika: CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında bomba sözler: Rahatsız oluyorum!

Son dakika: CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında bomba sözler: Rahatsız oluyorum!

Son dakika: CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında bomba sözler: Rahatsız oluyorum!
28.11.2021 23:42
Ana Sayfa 00:41
Başkan Erdoğan Yemen türküsüne...
Ana Sayfa 00:40
Almanya'nın yalan makinesi...
Ana Sayfa 01:26
Bıçaklı saldırganın babası...
Ana Sayfa 01:27
Beton mikseriyle çarpışan araç...
Ana Sayfa 00:44
Güney Amerika ülkesinde 7,3...
Ana Sayfa 02:08
'Beni Furkancılar kaçırdı'
Ana Sayfa 00:19
Mini şortlu Hafsanur nefes...
Ana Sayfa 00:25
Avrupa'nın en büyüğü olacak!...
Ana Sayfa 02:51
Bayrampaşa'da petshop yandı!...
Ana Sayfa 00:12
Songül Karlı daracık taytıyla...
Ana Sayfa 02:03
CHP’li İBB ‘’RET’' oyu verdiği...
Ana Sayfa 04:01
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer...

Ana muhalefet partisi CHP'de yeni bir Kaftancıoğlu krizi kapıda. Katıldığı bir televziyon programında Canan Kaftancıoğlu hakkında bomba açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi.

Haber Videoları

Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi.

Özcan, sözlerinin devamında "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?
Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915"

SON DAKİKA