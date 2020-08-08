Son dakika: CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bizi bölmek isteyecekler

08.08.2020 17:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrası ilk kez Parti Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye göndermelerde bulundu. İnce ile ilgili ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME

Kılıçdaroğlu, PM'de Muharrem İnce'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli.





MUHARREM İNCE, 'BÖLÜCÜ KİM' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerine sitem eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde sert bir çıkış yapmıştı. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTU

Parti kurmasına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce, kurultayda sıradan delegeler ile birlikte en arka sırada oturtulmuştu. İnce için bardağı taşıran son damlanın bu olduğu belirtiliyor. İnce, parti kurma girişimlerini İstanbul'da sürdürürken, Ankara'da ilk ofisini açmaya hazırlanıyor. İnce'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde partisi tarafından yalnız bırakıldığına dair belgeler açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.

