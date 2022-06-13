Haberler Haber Videoları Son dakika: CHP İstanbul'da "Biji Serok Apo" sloganı atıp polise yumruk atan HDP'yi kınayamadı!

Son dakika: CHP İstanbul'da "Biji Serok Apo" sloganı atıp polise yumruk atan HDP'yi kınayamadı!

Son dakika: CHP İstanbul'da "Biji Serok Apo" sloganı atıp polise yumruk atan HDP'yi kınayamadı!
13.06.2022 17:04

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PKK'nın siyasi kanadı HDP, Kandil'deki Duran Kalkan'ın talimatıyla İstanbul'da İmralı'daki bebek katili için sokağa çıkmış, "Biji Serok Apo" sloganları atıp polisimize alçak bir saldırıda bulunmuştu. Skandala HDP'nin yakın ortağı CHP'nin nasıl tepki vereceği büyük merak konusuydu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasını kınayamadı. Öte yandan Faik Öztrak, "Biji Serok Apo" sloganlarına değinmedi bile.

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İstanbul Kadıköy'de HDP'li millet vekillerinin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı. HDP milletvekili Saliha Aydemir ise boşluktan faydalanarak polis memuruna yumruk attı.

CHP HDP'YE KALKAN OLDU!
Toplumun her kesiminden tepki çeken skandal olayın ardından CHP'den nasıl bir açıklama geleceği merak konusu olmuştu. CHP yine şaşırtmadı ve HDP'ye kalkan oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Kadıköy'de yaşanan olaylara değindi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları görmezden gelen Faik Öztrak, polis memuruna yumruk atan HDP'li milletvekili Saliha Aydemir'i kınamak yerine "Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimizi kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."

BİJİ SEROK APO SLOGANLARINA DEĞİNMEDİ BİLE!
Öte yandan Faik Öztrak, HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grubun "Biji Serok Apo" sloganlarına değinmedi bile.

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