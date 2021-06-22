SON DAKİKA: CHP Başakşehir İlçe Başkanı: CHP'li kadınlar bereketlidir en az 6 çocuk

Son dakika haberleri... CHP İstanbul Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'ın sözleri parti içindeki feministlerin tepkisini çekecek cinsten. Bakır, katıldığı bir nikah töreninde "CHP'li kadınlar beretlidir" dedi ve yeni evli çiftten en az 6 çocuk beklediğini söyledi. Bakır, en az 6 çocuk hedefini ise CHP'nin amblemindeki 6 okla bağdaştırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her nikah töreninde yeni evli çiftlere "en az 3 çocuk" vurgusu yapıyor. Başkan Erdoğan'ın bu söyleminin arkasında yatan neden ise TÜİK istatistikleri.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

TÜİK'in her yıl açıkladığı istatistiklere göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Türkiye'de 65 ve üstündeki nüfus 5 yılda yüzde 22,5 artarak, geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2020 itibarıyla yüzde 9,5'e çıktı.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

CHP'Lİ FEMİNİSTLER KARŞI ÇIKIYORDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemine karşı çıkanların başında ise elbette CHP'li feministler geliyordu. Her zaman olduğu gibi "yaşam tarzına müdahale" cümlesinin arkasına sığınan feministler TÜİK'in açıkladığı rakamları ve Başkan Erdoğan'ın bir temenni olarak söylediği cümleler üzerinden algı çalışması yürütüyordu.

CHP'Lİ BAŞKAN FEMİNİSTLERİ KIZDIRACAK

CHP İstanbul Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır ise katıldığı bir nikah töreninde söylediği sözlerle feministleri kızdıracak. Bakır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk söylemini iki katına çıkardı.

"EN AZ 6 ÇOCUK BEKLİYORUM"

Bakır, şunları söyledi "CHP'li kadınlar bereketlidir. Biz Atatürk'ün yolunda müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum.

"EŞİM BURADA ONA DA SÜRPRİZ OLSUN"

Biz altı okçuyuz, onu söyliyim. Ben 3 çocuk sahibiyim. Yolun yarısındayım. Üç tane daha istiyorum. Eşim burada. Ona da sürpriz olsun."