SON DAKİKA: Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre Bitlis’teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.