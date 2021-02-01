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SON DAKİKA: Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı

SON DAKİKA: Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı
01.02.2021 17:21
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Son dakika haberine göre Bitlis’teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.


Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü. O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı. UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 3 kişi kurtarılan Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.
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