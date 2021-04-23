Son dakika: Bylock kullanıcısı FETÖ'cünün evinden elebaşı Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

Son dakika haberi... Darbeci FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda TSK eski mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.