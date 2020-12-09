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SON DAKİKA: Bursa'da polisin şüphelendiği aracın içinde uyuşturucu çıktı: 3 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: Bursa'da polisin şüphelendiği aracın içinde uyuşturucu çıktı: 3 kişi gözaltına alındı
09.12.2020 06:19
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Son dakika haberine göre, Bursa’da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis noktasında durdurulan araçtan 150 gram esrar maddesi çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı.


Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler "uyuşturucu yok ekmek var" diye tepki gösterirken, diğeri ise görüntü çeken basın mensubunun kamerasına zarar vermeye çalıştı.





Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Soğanlı bulvarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri 34 JT 9432 plakalı aracın uygulama noktasına girmek istemeyip geri manevra yaptığını gördü.






Daha sonra kaçmak isteyen aracı durduran polis ekipleri araçta bulunan 3 şüpheliyi araçtan indirdi. Araçta yapılan aramalarda 150 gram satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Ayrıca 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 9 bin 558 TL para cezası uygulandı.





UYUŞTURUCU YOK EKMEK VAR
Şüphelilerden bir kişi basın mensuplarının araçta ne var sorusuna "uyuşturucu yok ekmek var" diye cevap vermesi diğer bir şahsın ise "kendime zarar veririm çekme" diye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.





Ayrıca bir şüphelide görüntü almak isteyen basın mensubuna da kamerasına zarar vermeye çalıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine görüldü.

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