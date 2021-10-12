Son dakika haberleri...Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.
SON DAKİKA: Bursa'da kimyasal ürün işleyen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
- Galatasaray'dan dev sponsorluk! İşte kazanılan para
- PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün kuklası...
- Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının başında gençlere mesaj göndererek "Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır." ifadelerini