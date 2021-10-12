Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Bursa'da kimyasal ürün işleyen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA: Bursa'da kimyasal ürün işleyen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA: Bursa'da kimyasal ürün işleyen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
12.10.2021 13:22
Ana Sayfa 00:31
Galatasaray'dan dev...
Ana Sayfa 00:18
PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün...
Ana Sayfa 00:18
Son dakika haberine göre MHP...
Ana Sayfa 01:12
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:15
Olay gönderme!
Ana Sayfa 00:09
Acun Ilıcalı'nın torunu...
Ana Sayfa 00:14
Neslihan Atagül paylaşımıyla...
Ana Sayfa 00:12
Demet Akalın'dan şok Özgü...
Ana Sayfa 00:55
İstanbul'da okul servislerine...
Ana Sayfa 00:55
CHP yandaşından akılalmaz...
Ana Sayfa 00:59
Galatasaray stat sponsorunu...
Ana Sayfa 01:35
Eski Bakan Muammer Güler’in...

Son dakika haberleri...Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA