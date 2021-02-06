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SON DAKİKA: Bursa'da bir garip olay! Karnında bıçak ile ambulansı bekle genç kız gerçeği hastanede itiraf etti

SON DAKİKA: Bursa'da bir garip olay! Karnında bıçak ile ambulansı bekle genç kız gerçeği hastanede itiraf etti
06.02.2021 11:10
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Son dakika haberi! Bursa'da cadde ortasında bıçaklandığını iddia eden genç kız, karnına saplı olan bıçak ile hastaneye kaldırıldı. Kendisinden para isteyen gençler tarafından bıçaklandığını söyleyen genç kız, daha sonra olayı itiraf ederek, bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını itiraf etti.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde kısıtlama saatinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kükürtlü Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın hareketsiz yattığını gördü.

Genç kızın yanına giderek, karnına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralı genç kız, 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.



KARNINDAKİ BIÇAK İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti.



6 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yetiştirme Yurdu'nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti. Öte yandan Melek Ç.'nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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