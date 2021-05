SON DAKİKA: Burdur'da 48 saattir aranan otizmli Kerim Can Güney bulundu

Son dakika haberine göre, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.

10 YAŞINDAKİ KERİM CAN GÜNEY HER YERDE ARANIYORDU

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Asmabağ köyünde, ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kaybolmuştu.

Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendisini telefonla aradığını ve ağlayarak oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlatmıştı. Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum, öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum, ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa, bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" demişti.