Son dakika: Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

10.09.2020 15:35

Son dakika haberine göre, Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bugün eşi ve kendisinin koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerinde test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.



Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 10, 2020

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: