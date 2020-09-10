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Son dakika: Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika: Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
10.09.2020 15:35

Son dakika haberine göre, Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bugün eşi ve kendisinin koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerinde test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir.





DOKTOR KONTROLÜNDE DEVAM EDECEK
Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

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