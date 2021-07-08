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Son dakika: Bozcaada'da ormanlık alanda yangın!

Son dakika: Bozcaada'da ormanlık alanda yangın!
08.07.2021 17:21
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Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı. Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.

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