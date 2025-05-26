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Son dakika: Bolu’da zincirleme trafik kazası!
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Son dakika: Bolu'da zincirleme trafik kazası!

Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:54:02

Bolu’da D-100 karayolu üniversite ışıkları mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu üniversite ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Cevdet Ö. idaresindeki 67 AD 775 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet O. yönetimindeki 14 ADB 176 plakalı otomobil ve Yusuf T.'nin kullandığı 14 EU 661 plakalı ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada ticari araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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