Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın!

Gelen son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı. Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeteryada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Gelen son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı.

Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeteryada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken kafe küle döndü.

Yangın, saat 04:20 sıralarında Etiler'de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangın ağaçlık alana da sirayet etti.

Alev alev yanan kafedeki yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken kafe küle döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.