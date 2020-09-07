Son dakika: Bitlis'te Turuncu ve Gri Kategori'deki teröristler etkisiz hale getirildi

07.09.2020 14:59

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Bitlis Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu birinin gri listede yer alan iki kritik terörist olduğu belirtildi. Etkisiz hale getirilen hainlerden turunca kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edilirken gri kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Atak helikopteri desteği ile dün gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerden ikisinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu teröristlerin "Turuncu" kategoride bulunan ve örgütün kadın yapılanmasından sorumlu "Ronahi Dersim" kod adlı Özlem Atsak ile "Gri" listedeki "Azad Şoreş" kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu kaydedildi.