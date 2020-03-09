Son dakika: Beyoğlu’nda sır cinayet! 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü 09.03.2020 09:50

Son dakika haberi... Beyoğlu’nda bakkal dükkanında çalışan 17 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.