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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darp etti

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darp etti
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Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.


Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.


DURDURARAK DARP ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı.


Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

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