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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında yangın: 5 katlı binaya sıçradı

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında yangın: 5 katlı binaya sıçradı
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Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.






ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR





Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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