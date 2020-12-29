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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda dehşet anları: Boğazından bıçaklayıp kaçtı

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda dehşet anları: Boğazından bıçaklayıp kaçtı
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Son dakika haberine göre, Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne sığınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


İstanbul Beyoğlu'nda sokak üzerindeki deposuna gelen antikacı esnaf, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, boğazından ve karnından aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralanan antikacı, dakikalarca kalp masajı yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.




Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna geldi.




Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca kendisini savunan adam kavga esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Saldırgan şahıs ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Ağır yaralanan Yılmaz, sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini attı. Yere yığılan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalelerinin ardından Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri eşkalini belirledikleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise kamera görüntülerini inceleyerek delil topladı.




Olayla ilgili konuşan Recep Aslan, "Ben sesleri duydum, sonra baktım sokaktan birisi çıktı. Zaten tekin birisi değildi, elinde sopa ve bıçak verdi. Onu görünce korkup karşı dükkana girdim. Polise eşkali ben verdim" dedi.


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