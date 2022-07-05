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Son dakika: Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili gözaltı

Son dakika: Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili gözaltı
05.07.2022 10:29

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Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz Pazar günü çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren orman yangını 3 Temmuz Pazar günü saat 11.30 sıralarında çıktı. Beykoz İlçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü ve çok kısa sürede kontrol altına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Drone ile havadan yapılan ilk tespitlerde söz konusu ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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