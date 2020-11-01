Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamalarında "Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Srebrenitsa açıklaması
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