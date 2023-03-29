RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
29.03.2023 11:20

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek. Başkan Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuş ve Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti.

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek.

ERBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'na katılması dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ettiğini aktaran Erbakan, "Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak." dedi.

Başkan Erdoğan bugün Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜ
26 Mart tarihinde "Cumhur İttifakı" protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

Protokolde, Anayasa'nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanınca yenilenen ve 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisinin (Yeniden Refah) "Cumhur İttifakı" ismi altında ittifak oluşturarak katılmaya karar verdikleri belirtildi.

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