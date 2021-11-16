Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şu sıralarda Cengiz ailesinin evinde.

GEÇTİĞİMİZ GÜN TAZİYE İÇİN TELEFON AÇMIŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.





Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

AİLE EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in annesi, evlilik ve mesleğinde iyi bir yere gelme hayalleri kuran kızının failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ağabeyi ise Cengiz'in kadın cinayeti haberlerini ağlayarak izlediğini anlattı.

Yenimahalle ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirtti. Başak Cengiz'in herkes tarafından sevilen örnek bir kişi olduğunu dile getiren ağabey Cengiz, yaşanan olayı ve vefat haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Fatih Cengiz, "Başak her zaman dürüst, hiçbir zaman yalan söylemeyen, kimsenin arkasından konuşmayan, herkese yardımcı olmaya çalışan, hayvan sevgisi olan bir insandı. Başımıza geleceğini bilmiyorduk ama televizyonlarda kadın cinayetleriyle ilgili haberleri gördüğünde bu konuda kesinlikle bir şey yapılmasını gerektiğini söyleyerek ağlayan birisiydi. Başak böyle bir şeyi hak etmedi." dedi.

Kardeşi Başak Cengiz'in, nişanlısı Mahir Mızrak ile evlilik ve iyi bir mimar olma hayali kurduğunu anlatan Fatih Cengiz, topluma faydalı bir insan olmak için çalıştığını anlattı.

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"BENİM YAVRUM KENDİSİNİ ÖLDÜRENİN DÜŞMANI DEĞİL"

Anne Beyhan Cengiz ise kızının kimseyi incitmeyen biri olduğunu söyledi.

"Benim yavruma bu yakışmadı." diyen Cengiz, "Konuşmamış, tanımamış, bilmiyor, benim yavrum kendisini öldürenin düşmanı değil. Doğrunun yanında olun. İdamdan başka çaresi yok. Bıçağı satanlara da ceza verilsin. Niye plan kuruyorsun benim yavruma? Önden gelseydi belki yavrum kaçardı." diye konuştu.

Kızının pazar günü İstanbul'dan Ankara'ya dönmeyi planladığını aktaran anne Cengiz, nişanlısıyla düğün hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Anne Cengiz, "Kınalı yavruma düğün yapacaktım, mezara koydum. Gelinliği, bohçası hazırdı. Benim ocağımda yemek değil ateş kaynıyor. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Çocuğumu herkes seviyordu. İlkokul öğretmenleri bile arıyor. Herkese merhametliydi. Benim kızım öldürülen kadınlara ağlıyordu. 'Bir plan yapalım, yardım edelim' derdi." ifadelerini kullandı.

Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşini öldürenin ailesinin de cezalandırılmasını istedi. Failin avukat annesinin avukatlık belgesinin geri alınmasını talep eden Türk, "Gelsin benim kardeşimi savunsun, annemi savunsun." dedi.

"EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

Cengiz'i almak için pazar günü İstanbul'a gitmeye hazırlandıklarını ifade eden Mızrak, en kısa zamanda düğün yapacaklarını, evlendikten sonra yaşayacakları bir ev aradıklarını anlattı.

Mızrak, şunları kaydetti:

"Bu acıyı yaşayan bilir. Taziye mesajları gelip geçici. Bu kor hepimizi ömür boyu yakacak. Başka birilerinin de yanmaması için önlemler alınmasını istiyorum, yalvarıyorum. Bizim meleğimiz savunmasız şekilde gitti. Allah onu cennetine alsın. Bu suçlulara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor, yoksa haftaya başka bir Başak Cengiz haberleri duyacağız."

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NİŞANLISININ ÇİÇEĞİ CENGİZ'İN YATAĞINDA

Bir inşaat projesi için İstanbul'da bulunan ve burada uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı. Cengiz'in, babaevindeki odasında düğün eşyalarının yanı sıra nişanlısı Mızrak tarafından gönderilen çiçek de yer alıyor.