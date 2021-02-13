Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi sonrası Rize programını iptal etmişti! Elazığ'a gitmek için yola çıktı

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi sonrası Rize programını iptal etmişti! Elazığ'a gitmek için yola çıktı

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi sonrası Rize programını iptal etmişti! Elazığ'a gitmek için yola çıktı
13.02.2021 13:03
Ana Sayfa 02:31
İstanbul'da beklenen kar...
Ana Sayfa 00:43
İşte bir dönemin çocuk yıldızı...
Ana Sayfa 01:44
Antalya'da güneşin keyfini...
Ana Sayfa 19:41
Erdoğan o ismin cenazesi için...
Ana Sayfa 00:13
Alişan’ın iki yaşındaki oğlu...
Ana Sayfa 00:40
Beşiktaş formasıyla hafızalara...
Ana Sayfa 00:54
TSK'dan PKK'ya net mesaj!...
Ana Sayfa 00:44
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı...
Ana Sayfa 00:41
HDP'li vekilden pes dedirten...
Ana Sayfa 00:35
Estetik sorularını duyan...
Ana Sayfa 00:39
Teröre bir darbe daha:...
Ana Sayfa 00:29
Hande Sarıoğlu'ndan yeni...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirmek için gittiği baba ocağı Rize'de Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberini alınca programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak için Rize'den ayrıldı. Elazığ'da düzenlenecek cenaze törenine devlet erkanı da katılacak. Erdoğan, Elazığ'a her gittiğinde resmi programında olmamasına rağmen Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret ediyordu. Başkan Erdoğan'ın Nazırlı'ya son ziyareti ise geçtiğimiz 25 Ocak'ta olmuştu.


Haber Videoları