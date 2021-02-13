SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberi sonrası Rize programını iptal etmişti! Elazığ'a gitmek için yola çıktı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirmek için gittiği baba ocağı Rize'de Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberini alınca programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak için Rize'den ayrıldı. Elazığ'da düzenlenecek cenaze törenine devlet erkanı da katılacak. Erdoğan, Elazığ'a her gittiğinde resmi programında olmamasına rağmen Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret ediyordu. Başkan Erdoğan'ın Nazırlı'ya son ziyareti ise geçtiğimiz 25 Ocak'ta olmuştu.