RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda yeni anayasa antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda yeni anayasa antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda yeni anayasa çalışmaları, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı. Başkan Erdoğan sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı hakikati savunmaya devam edeceklerini bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

ANAYASA MESAJI
YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi. Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

ERMENİ YALANINA KARŞI HAKİKATLER
Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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