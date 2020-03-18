Son dakika: Başkan Erdoğan’ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri 18.03.2020 17:57

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı. Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı. Tedbirler kapsamında salon termal kamerayla kontrol edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı. Tedbirler kapsamında salon termal kamerayla kontrol edildi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda koltuklara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı. Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.