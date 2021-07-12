Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Gençlik Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir kısım medya ve muhalefet, genci tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi hiç çekinmeden alet ediyorlar." dedi. Başkan Erdoğan, "Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya hakkı yoktur. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla duygudaşlık gerekir." şeklinde konuştu.