RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı
26.04.2021 19:09
Ana Sayfa 03:22
Başkan Erdoğan: Tam kapanmaya...
Ana Sayfa 00:56
Cani katilden Pınar Gültekin'e...
Ana Sayfa 00:40
Guido Senia’dan Şeyma...
Ana Sayfa 01:07
Almanya’da Suriyeli gence...
Ana Sayfa 01:34
Melek İpek davasında flaş...
Ana Sayfa 01:56
Pınar Gültekin cinayetinde 5...
Ana Sayfa 00:46
Arka Sokaklar 588. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:26
Çanakkale Boğazı'nın dibinde...
Ana Sayfa 01:29
Korku filmi değil gerçek!...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:59
Camdaki Kız 4. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:55
CHP ve İYİ Parti neden sessiz?

Koronavirüs tebirlerilerinin ana gündem maddesi olduğu kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

TSK, YPG/PKK terör örgütüne Kuzey Irak'ta kapsamlı bir operasyon başlattı. Türkiye 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni bir konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzun dibine kadar gelip eylem yapmasını beklemeden inlerinde bulup yok etme stratejisiyle hareket ettiğimizi tüm dünyaya duyurduk.

İki şehidimiz var Allah'tan rahmet diliyorum

Haber Videoları