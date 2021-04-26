SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı

Koronavirüs tebirlerilerinin ana gündem maddesi olduğu kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

TSK, YPG/PKK terör örgütüne Kuzey Irak'ta kapsamlı bir operasyon başlattı. Türkiye 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni bir konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzun dibine kadar gelip eylem yapmasını beklemeden inlerinde bulup yok etme stratejisiyle hareket ettiğimizi tüm dünyaya duyurduk.

İki şehidimiz var Allah'tan rahmet diliyorum