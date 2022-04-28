Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.



Erdoğan, ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretimiz tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliğini başlatmak yönündeki ortak iradeyi başlatmak tezahürüdür.

'YENİ DÖNEMİN BAŞLAMASI GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

Hadim'ül Haremeyn'in daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.

Ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin başarıyla yürüttükleri projeler anlamında da Suudi Arabistan özel konuma sahiptir. Son 20 senede müteahhitlerimiz 24 milyar dolara ulaşan projelerdir. Bu yıl haccın ve umrenin başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliğini sürdürmektedir. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarını gözden geçireceğiz.

Sağlık, savunma sanayi, tarım teknolojileri, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu görüyor ve inanıyorum.

'SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUM'

İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrar ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesile ile ifade ediyoruz.

Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu, bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimiz önemi her fırsatta altını çiziyorum.

Gerek Hadim'ül Haremeyn'in gerekse veliaht prensle yapacağımız görüşmelerde bu konuları ele alacağız. İlişkilerimizi geçmişte olduğunun da ötesine taşıyacağıma inanıyorum. Bu ziyaretimiz yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SORULAR VE YANITLAR

(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi) "Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Malum Gueteres bize uğradı, bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti. Sayın Putin, Lavrov'la yaptığı görüşme olumlu geçtiği istikametinde, görüşmeden sonra beni tekrar aradı, görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Dün de sayın Putin'le yaptığı görüşmede aynı kanaati ifade etti. BM'nin devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da serdetti. Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının orada esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdi. Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesiyle Ankara'da bu takas gerçekleştirdi. Bunun için Sayın Putin teşekkürde bulundu. 'Sizlerin attığı adımlara inanıyoruz, güveniyoruz. Son adım da bizim için çok olumlu gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür için aradım. Bundan sonra sıkı temas halinde olalım, bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedi."

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) "Tabii bu zatın ifadeleri tamamiyle şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar. AİHM'le ilgili olan konular. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay budur."

(ABD Başkanı Biden ile bir görüşme olacak mı?) "Biz Biden'la daha önce gerekenleri kendisine söyledik. Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden ararsa tabii ki görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanım onların Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yapıyor. Tüm mesele kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir. Burada da ben yeri geldiğinde nasıl Sayın Putin'i arıyorsam, sayın Putin de beni arıyorsa herhalde Biden'da bu şekilde araması lazım. Çok teşekkür ediyorum."

BAE VE İSRAİL'DEN SONRA YENİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Ziyaret, son birkaç ay içerisinde gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le birlikte bölgesel gelişmeler açısında kritik bir öneme sahip.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.