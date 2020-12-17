Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Irak Başbakanı Ankara'da

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Terörle mücadele ve bölgesel konulara masada olacak. Kazımi, Erdoğan ile görüşmesi öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi. Ankara'daki ilk temasları kapsamında Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

MASADA TERÖR VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Kazımi kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Kritik görüşmede iki ülke ilişkileri ve terörle mücadele başlıkları masaya yatırılacak.

Kazımi'nin özellikle Sincar anlaşması konusunda Başkan Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.