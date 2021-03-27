SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.





SAAT 13.40'DA BAŞLADI

Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.