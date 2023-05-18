Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız
18.05.2023 09:47

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki seçmene hakaret eden muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir" dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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