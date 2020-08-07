SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener ve Muharrem İnce yorumu

07.08.2020 15:23

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılınan üçüncü cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, (MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı) Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil. " dedi. Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine Başkan Erdoğan, ''Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılınan üçüncü cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP'yle terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.

Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI

Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.