Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, aşıya erişim konusunda ise "Küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Şimdiye kadar aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı." ifadelerini kullandı.