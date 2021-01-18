SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP'nin başındaki zat taciz skandallarına tam 56 gündür sessiz

Son dakika haberine göre, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'yi milletin kurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz." dedi. CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat taciz skandallarına tam 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tabi ki kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve Kasım aylarındaki bir kaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadım.



YILIN 365 GÜNÜNÜ, GÜNÜN 24 SAATİNİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE ADAYAN BİR PARTİYİZ

AK Parti milletin kurduğu, bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti seçimden seçime millete giden bir parti olmadı. Yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz.





TATLI SU DEMOKRATLARI VAR

Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Yüzleri seçimden seçime görülür.

Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de hep bu anlayışla hareket etti.

Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.



81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık.

Sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk.

Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık.

Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik.

Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor.

Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor

Terör olayları körüklenemiyor.

Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü?

Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız.

KILIÇDAROĞLU'NA TACİZ TEPKİSİ

Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

Başkan Erdoğan, CHP'deki taciz skandallarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat taciz skandallarına tam 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" dedi.