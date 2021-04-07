SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Bilim Kurulu tepkisi: 'Vah zavallı'

Son dakika haberine göre Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hızını alamayıp Bilim Kurulu'na da saldırdı, vah zavallı. Salgınla mücadele siyaset üstü bir mesele." dedi.