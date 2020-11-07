Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş-Göksun yolu açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki tünellerin açılışını yaptı. Erdoğan, "Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. "

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki tünellerin açılışını yaptı.

"Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor.





Engellere aldırmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. Yaptığımız okullarla, üniversitelerle, yollarla, konutlarla, barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç katarak çağ atlattık."





2002 ile bugün mukayese edildiğinde 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki altyapı fark azalmıştır. Ankara'da ne varsa Hakkari'de o vardır. İstanbul'da İzmir'deki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Adıyaman'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir.

Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik. Her ferdin devletine güvenmesini sağladık.

PROJE HAKKINDA:

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.





4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.





Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.





Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor