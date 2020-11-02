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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İzmir depreminde kurtarılan Elif için paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İzmir depreminde kurtarılan Elif için paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum
02.11.2020 18:02

Başkan Erdoğan İzmir depreminde 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.

Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020

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