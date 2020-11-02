Başkan Erdoğan İzmir depreminde 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.
"GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G