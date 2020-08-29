SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da robotlu açılış

29.08.2020 16:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika açılışı törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kendi teknolojilerimizin geliştirildiği ve dünyadaki en ileri teknolojilerin denendiği merkezde dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Boston Dynamics'in dört ayaklı robotu Spot'un üzerine konulmuş tablete basarak merkezin dijital açılışını yaptı. İşte o anlar...

Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı.

Erdoğan, "Ben de şimdi bay robot ile görüştüm ve sinyali veriyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.