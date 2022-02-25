Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
25.02.2022 15:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:22
Ukrayna ordusunun askeri...
Ana Sayfa 00:50
Eşi bakın hangi oyuncu çıktı!...
Ana Sayfa 03:40
Lavrov'dan Rusya - Ukrayna...
Ana Sayfa 04:33
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 05:57
İstanbul'da Rusya Ukrayna...
Ana Sayfa 00:40
Rus tankı otomobili ezdi! Can...
Ana Sayfa 01:32
Çok yoğun kar geliyor! Saat...
Ana Sayfa 03:25
Ukrayna'da yaşayan Türk:...
Ana Sayfa 02:14
Savaşın acı yüzünü...
Ana Sayfa 00:47
CHP yandaşı Gürsel'den...
Ana Sayfa 01:04
Fenerbahçe Slavia Prag...
Ana Sayfa 00:20
Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’...

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en iyisine layıktır inancıyla diğer illerimizle birlikte İstanbul'a aşkla, şevkle hizmet ettik. 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu şuanda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başladı." şeklinde konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA