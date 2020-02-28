Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib diplomasisi! Dünya liderleriyle tek tek görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde İdlib'deki son gelişmeler konuşuldu.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib diplomasisi! Dünya liderleriyle tek tek görüştü28.02.2020 23:31
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