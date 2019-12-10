Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Her İnsan Bir Dünya" programında önemli açıklamalar 10.12.2019 16:22

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?" sorusuna "Talep olursa gerekeni yaparız, önümüzde engel yok." yanıtını verdi. Bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını bildiren Erdoğan, "Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "KYK borçları silenecek mi?" sorusuna ise "Bu konu şu anda gündemimizde. Bütçe görüşmelerinden sonra öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır." diyerek cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur.

Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz.

Ülkemizin mücadelesini insan hakları kisvesiyle eleştirenlerin geçmişinde her türlü leke var.

Hak hukuk adalet bu 3 kavram bizim olmazsa olmazımızdır. Bir liderin de dikkat etmesi gereken konu budur. Bu 3 kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı bunları halletmemiz gerekiyor. Ekonomik boyutta da alınan mesafeler çok açık net ortada. Israrla hep söylediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak istiyoruz.

SORU - CEVAP

Ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



TEK REHBERİMİZ SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA'DIR

"Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, liderler, ön açıcı isimler kimler?"

Çok zor bir soru sordun. Bunların altından kalkmak kolay değil. Her şeyden önce bizim için önder, rehber baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde, tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır.

Hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman her şey onda var. Adaletin de timsali olarak Hazreti Ömer çok çok önemli. Hazreti Ömer çok büyük önem arz ediyor.

Şöyle çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz var.

Cumhuriyetimizin kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin önemi var.

PUTİN VE TRUMP YORUMU: GİZLİ AJANDALARIMIZ YOK

Şu anki liderlere baktığımızda da bakıyorum oturuyoruz, konuşuyoruz ama biraz dara zora giriyoruz. Öyle liderler var ki gizli ajandaları yok ancak öyle liderler de var ki gizli ajandaları çok. Şöyle Avrupa'ya girdiğimiz zaman da orada şu anda ciddi manada lider krizi var. Fakat Başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim Almanya'nın şansölyesi Schunder'dir. Onun ayrılmasının ardından reformların tüm verimliliğini Merkel kullanmıştır.

Aynı şekilde bu dönemlere baktığımızda hakikaten iş birliği yapma gücü itibari ile İtalya'da Berlusconi…

Afrika'da işbirliği yapabileceğimiz liderler var ancak Avrupa hala bunun farkında değil.

Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz Sayın Trump çok önemli biri. Gizli ajandası yok, saklısı gizlisi bu noktada yok. Bana karşı da çok açık söyler ben de kendisine karşı çok açık söylerim.

Bir diğer isim de Putin'dir. Onunla da ikili görüşmelerimizde herhangi bir gizli ajandalarımız yok. Bölgede de barışı birlikte sağlayacağız, inşallah.

Dünyada mazlumların haklarını sık sık gündeme getiriyorsunuz. Dünya liderlerinin karşısına da aynı netlikte bu konuları hatırlatıyor musunuz?

Fakirin en büyük özelliği budur. Olan hatırlatmamak dürüst bir ziyaretçiye yakışmaz. Son dönemde NATO zirvesinde bütün düşüncelerimizi A'da Z'ye anlattık. Dörtlü zirvede de çok açık net ne söylediysem her zaman bunu orada da gündeme getirdim. Zaten İngiltere Başbakanı bu noktalarda çok açık bir insan. Biraz Türk'lük var ya… Çankırı'dan gidiş var. Bu dörtlü zirvede bu konuları açıkça paylaştık.

Fakat BM Genel Kurulu'nda 20'ye yakın liderle olan görüşmelerimizde de açık ve net bir şekilde kim olursa olsun paylaştık.

Gizli kalırsa ne olur onunla sadece siz sancı çekersiniz başka bir şey olmaz ama açık ve net ortaya koyarsanız sancıyı onlar çeker.

Şimdi Libya'da attığımız adım sonrası karşımızda birileri birleşmiş. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu onun ölümü ile sekteye uğramıştı sadece. Biz de Fayez Sarrac'ı muhattap aldık onunla masaya oturduk ve anlaştık. Bundan sonra da yolumuzu almaya devam edeceğiz

TALEP EDERLERSE ASKER GÖNDERİRİZ

Doğu Akdeniz'de Libya'da yapılan anlaşma gibi kıyısı olan diğer ülkelerle anlaşma söz konusu mudur? Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Kazan - kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki tüm kıyıdaş ülkelerle birlikte her türlü adımı atabiliriz. Ancak 'hepsi benim olsun'... Hayır bu mantıkla olmaz. Bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli gönderiyoruz.

Talep olursa Libya'ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

AB ÜYELİĞİ: GERÇEK SEBEP BİZ MÜSLÜMANIZ

Türkiye'nin insan hakları açısından dünyanın neresinde görüyorsunuz?

Bizim AB ile sürecimiz fiili olarak 59'da resmi olarak 63'de başlamıştır. Süreç çok açık net ortada bütün bunlara rağmen bize hiçbir zaman samimi davranmamışlardır. Barış Pınarı Harekatı'ndan sürekli AB üyesi ülkeler ne yazık ki bizi telefonla arayıp 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' Hatta bu dörtlü zirve de aynı şeyi söylediler. Onlara söyledim ki sizin orada ne işiniz var? Sınırınız var mı yok… Tabi ki biz orada olacağız bundan daha doğal bir şey yok.

'Siz ne zaman çıkacaksınız?' Siz ne zaman çıkarsanız biz de bu teröristleri oradan ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim ülkemizde 4 milyon mülteci var bunların 3 milyon 500 bini Araptır. 300 bini Kürttür. Toplamda 4 milyonu ülkemizde misafir ediyoruz.

Varil bombalarından kaçan bu insanları biz nasıl göndeririz. Şu anda bu insanlar bize sığınmışlar.

Türkiye'nin dışındaki 2 ülkeyi AB'ye dahil ettiler ama Türkiye'yi dahil etmediler. Açık ve net söyleyeceğim diyorlar ki sizin nüfusunuz çok fazla. Aslında gerçek sebep bu değil gerçek sebep biz Müslümanız. Sıkıntı aslında buradan kaynaklanıyor. Bunu bizim yüzümüze söyleyemiyorlar. Biz kendimiz çekilmeyeceğiz. Siz göndereceksiniz.

Bundan 15-20 yıl önce AB'ye muhtaç bir Türkiye vardı ancak şimdi öyle bir Türkiye yok. Altyapısı ile üst yapısı ile artık değişen bir Türkiye var. Berlin Havalimanı'nı 17 yıldır Almanya yapamıyor. Ama biz İstanbul Havalimanı'nı 7 yılın içinde bitirdik. Bunu hazmedebildiler mi? Hazmedemezler.

NOBEL KENDİNİ BİTİRMİŞTİR

Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini aslında bitirmiştir. Nobel tamamen ideolojik ve siyasi davranan bir kurumdur. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir.

Türkiye olarak da bu törene kesinlikle katılmayacağımızı söyledik. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulüm ile ortak hareket etmektir. Nobel bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Bizim bu tür bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Bunun destek verdiği kişiler mahkum olmuş kişiler... Bunları öven bir kişiye siz ödül veriyorsanız. Sizin artık takdir edilecek hiçbir yönünüz kalmamış demektir. Bizim de Nobel'e ideolojik yaklaşımlarından başka hiçbir özelliklerinin olmadığını gördük. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceklerdir. Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül de tartışılacak hiçbir şey yok eyvallah biz de alkışlarız. Ama kalkıp da böyle teröristleri siz Nobel'e layık görürseniz bizim de bunu tanımamız mümkün değildir.

Nobel'i bir gün size verirlerse tavrınız ne olur?

Almam. Bu Nobel öyle bir şey ki bir ülkede bir başkan cumhurbaşkanı seçiliyor hemen ödül veriliyor. Dur bakalım bir daha hiçbir şey yok ortada…

Suriye'deki güvenli bölge… Türkiye'nin böyle bir iskan planını gerçekleştirmesi için yeterli planı var mıdır? Gitmeleri zorunlu mu olacak yoksa isteğe bağlı mı olacak?

Şu an itibari ile 110 bin Suriyeli'ye biz vatandaşlık verdik. Biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında diğerleri için de bu vatandaşlık sürecini daha da arttırmak durumundayız. Niye çünkü bu ülkede bu insanlar kaçak göçek yaşamasın. Biz bombalardan kaçanları Suriye'ye göndermedik. Öyle bir niyetimiz de yok.

Biz bu noktada kabiliyeti olan insanları niçin kalkıp da bombalara teslim edelim. Kendi topraklarına dönmek isteyenler gönüllük esasına göre oralara dönecektir.

444 kilometrelik Tel Abyad'dan Irak sınırına kadar olan bölgede yapılacak konutlarla 1 milyona yakın insanı oralara yerleştireceğiz. Diğerleri için ise aynı şekilde ülkemizde vatandaşlığı varsa çalışanlar olacak bunlardan da o şekilde istifade etmiş olacağız.

Öyle bir maalesef kötü propaganda yapıyorlar ki… 'Bunlar geri gönderilmeyecek, bizim topraklarımızda kalacak'... Yok öyle bir şey ama gönüllük esasına göre biz bunları göndermek durumundayız.

Suriye ile bizim güney bölgelerimiz kültürel noktada birbirleri ile bir çok ortak noktaları olan kardeşlerimiz. Dil noktasında aynı şekilde bir durum söz konusu.

Dünya 5'ten büyüktür diyorsunuz fakat ortada da bir çıkmaz var... Yeni bir uluslararası yapı mı gerekli?

O günden bugüne dünyada çok şeyler değişti. Daimi üyeler içerisinde 5 ülke; bunların içerisinde İngiltere, Fransa, Rusya öbür tarafta ABD diğer tarafta da Çin var… Bunların içerisinde de bir tane Müslüman ülke yok. 15 geçici üye ülkenin burada hiçbir geçerliliği yok. BM'yi konuştuğumuz zaman adalet, insan hakları deniyor ama bunların hiç birisi ne yazık ki BM'de yok.

Artık BM'nin reforme edilmesi lazım çünkü dünya 5'ten büyüktür. Bunların tamamının daimi ülke olması lazım. Örneğin 10 tanesi bir ikinci yılda diğer 10 ülke daha sonra değişir. Ve 198 ülke daimi üye olma şansını yakalamış olur. Şu anda temsil yetkisi yok. Bir geçici üye olmak için yapılan lobi faaliyetleri akla hayale gelmez.

Türkiye olarak biz de daimi üye olalım diyoruz. Tüm 198 ülke daimi üye olsun. Tüm bu ülkeler daimi üye olma şansını yakalasın ve dünya bu 5 ülkenin hegemonyası altında ezilmesin. İkili liderler görüşmesinde 'haklısın' diyorlar ne yazık ki bu adımı atmıyorlar sıkıntı burada…

Cumhurbaşkanı karar alırken süreç nasıl işliyor?

Çok açık ve net karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır. Bu istişarede iki ayak vardır. Birisi partimin kabinesi diğeri ise partimin MKYK'sıdır. Buralarda gerekli istişareleri yapar ona göre kararlar alırız. İstişare edilmeden bu adımlar atılmaz tek adam falan havaları yapıyorlar ben tek adam olarak ben ne ülkeye ne de dünyaya yetmem.

Her şeyden önce bunlar bir birikim... Siyaset dünyasında 40 yılımızı geçirdik. Böyle bir noktaya da bu şekilde geldik.

Her ülkenin kendine has bir çok özellikler var. Örneğin Belediye Başkanı iken gittiğim ülkeler bakışım farklı, Başbakanken farklı, Cumhurbaşkanıyken bakışım farklı olmuştur. Sürekli bir değişim ve dönüşüm var. Bu gittiğim ülkelerde de durum böyle 20 yıl önce gittiğim Çin ile bugün Çin bambaşka aynı şekilde ABD'de öyle…

Sosyal hayatta da insanlara bakışlarının da çok değiştiğini görüyoruz. Almanya'da insan hakları konusunda her şey çok huzurlu diyemem. Fransa'da baktım ki dün televizyonda izliyorum. Bir bayanı yerlerde sürüklüyorlar nerede insan hakları. Sarı yelekliler olayı Fransa'nın geleceği için bir kara leke. Onların yaptığını bizim polisimiz yapsa kıyameti koparırlar. Olayları her türlü yönüyle ele almak gerekir.

KYK borçlarını silmek gündeminizde var mı?

Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız.

Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.

Cumhurbaşkanlığı kütüphanemiz ne zaman devreye girecek?

Muhteşem bir kütüphane yaptık. Bizim Cumhurbaşkanlığı kütüphanemize gelen farklı ülkelerden gelen insanlar da burayı gördüklerinde Türkiye nasıl değişmiş diyecekler. Gün sayıyoruz. İnşallah 2020'nin ilk müjdesi bu olacak.

Nasıl bir Türkiye hedefiniz var?

Hedefimiz ülkemizi dünyada ilk 10'un içerisinde görmektir. Bu bizim ilk hedefimizdi ve bu hedefimize doğru yürüyoruz. 2023 hedefimiz var malum ondan sonra 2071 hedefimiz var. Bunlara da yürürken gelecek kuşaklar bizim dünyada Türkiye'nin belirleyici bir güç olma konusundaki aldığımız mesafeyi yaşayacaklardır. Zulmün egemen olmadığı barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir.

Afrika'ya baktığımız zaman oralarda kişi başına milli gelirin nerelerde olduğunu görüyoruz. Biz artık iyi bir yere geldik. Biz şu anda en az gelişmişe ülkeler en fazla desteği veren ülke Türkiye'dir.. Bilmenizi isterim bir numarayız.