Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020