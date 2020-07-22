Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

22.07.2020 15:19

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.