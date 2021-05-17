SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Avusturya’ya sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya’ya sert tepki gösterdi.

AVUSTURYA'YA SERT TEPKİ

Trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar yarın kendi başlarına gelecek felaketin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır. Avrupa'ya sesleniyorum; yeri geldiği zaman dost olarak bize hitap edenlere sesleniyorum. Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini tel'in ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek, terörle izdüşümlü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını müslümanlara ödetmeye çalışıyor.

İsrali'in Kudüs'te yaptıklarına destek verenler tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır. Türkiye tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin topraklarında iki devletli adil çözümden yana olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin kurulması için her platformda çaba göstermeyi sürdüreceğiz.

Müslümanların, Yahudilerin ve hıristiyanların vazgeçilmez dini sembollerini bünyesinde barındıran Kudüs için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Dün sayın Papa ile yaptığımız ile telefon görüşmesinde bu hissiyatımı kendisiyle de paylaştım. Osmanlı döneminde tüm inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça yapabilmelerine imkan veren uygulamadan ilham alarak şu teklifi yapıyoruz; Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay ve mümkün görülmüyor.

Dünya tarihi Kudüs'te ateşlenen bombaların yol açtığı devasa çatışma, yıkım ve oluk oluk akan kanların örnekleriyle doludur. Bu tehdidin önüne geçmede en etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yyeni bir yönetimstatüsüne kavuşturmalıdır.

Tüm uluslararası kuruluşları bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda sorunun çözümüne yönelik kayda değe adım atılmasını temenni ediyorum. Bu toplantıyı önemsiyoruz. İsrail'in bombaları ve kurşunları altında öldürülen, evlerinde atılan insanlara hiç değilse denizlerdeki balıklar, göklerdeki kuşlar, ormandaki ağaçlar kadar hassasiyet bekliyoruz.

ihtiyaç duyulacak her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu millet de bu ümmet de bu insanlık da bizimdir. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz şekilde kendimiz ve kardeşlerimiz için en doğrusunu, en hayırlısını, en güzelini yapmayı sürdüreceğiz.