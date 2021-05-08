RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Anneler günü "mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Anneler günü "mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan
08.05.2021 16:18
Ana Sayfa 07:45
“İsrail’in saldırılarının...
Ana Sayfa 01:48
100 tonluk mide bulandırıcı...
Ana Sayfa 02:22
Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa...
Ana Sayfa 06:13
Günlerdir bomboştu tıklım...
Ana Sayfa 01:43
Fransız spiker gözyaşlarına...
Ana Sayfa 00:46
İsrail güçleri Mescid-i...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 95....
Ana Sayfa 01:21
Lider Beşiktaş'tan derbi...
Ana Sayfa 01:50
Kral Burak Yılmaz gollerine...
Ana Sayfa 00:36
Pelin Akil rol arkadaşı Oktay...
Ana Sayfa 14:22
Ömer Çelik: Günler öncesinden...
Ana Sayfa 00:59
Park halindeki araca çarpan...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır" mesajını paylaştı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz. İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum. Bu vesileyle başta anneler olmak üzere bütün aile üyelerine sevgi ve hürmet göstermemizin, onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman hissettirmemizin son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Haber Videoları