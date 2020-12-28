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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılışında önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür" dedi.


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