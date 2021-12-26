SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, konuşmasının başında İstanbul'a hizmet etmenin önemine değinirken "İstanbul'a kazandırdığımız her yeni medeniyet sembolü bizim için çok ama çok önemlidir." ifadelerini kullandı. "Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır. " diyen erdoğan pitbull köpeklerinin saldırdığı minik Asiye'nin son durumuyla ilgili de konuştu.