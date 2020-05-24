Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

24.05.2020 21:21

Başkan Erdoğan ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir" ifadelerine yer verdi. "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." diyen Başkan Erdoğan, "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız." dedi.