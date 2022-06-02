Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı, gençlerimizin geleceği de karartıldı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere" dedi. Öte yandan terörle mücadele hakkında da net mesajlar veren Erdoğan, "Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.