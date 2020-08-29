Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir." ifadelerine yer verdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
29.08.2020 21:45
- YKS'de ilk bine giren Orhancan Ayhan üniversiteye yerleşemedi
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
- CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde terör sloganları atıldı: Bu meydan kanlı meydan
- CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde bir gazetecinin kafasında sandalye parçalandı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Devasa keşif sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur
- Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan ve yandaşlarının Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki!
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'peynir' yalanı ortaya çıktı!
- Son dakika: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da robotlu açılış
- Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu! "Başkomutan" sıfatıyla tebrikleri kabul edecek